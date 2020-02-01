القبض على متهم بحيازة المخدرات في ديالى

2020/02/01 | 16:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، عن القبض على متهم بحيازة المخدرات في خانقين بعد تبادل اطلاق النار معه.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "بناء على معلومات امنية حول تواجد احد المطلوبين بتهمة حيازة المخدرات في قضاء خانقين، تم تشكيل فريق امني مشترك من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة شرطة ديالى ومفارز من مديرية الامن الوطني وهيئة الحشد الشعبي".

واضافت "بعد تطويق مكان تواجده حصل تبادل اطلاق النار من قبل المتهم واشتباكه مع القوة الامنية والقي القبض عليه وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح مسدس وغدارة ورمانة يدوية وادوات تعاطي المخدرات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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