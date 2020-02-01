وزارة الصحة العراقية تنفي تسجيل اصابات بكورونا

2020/02/01 | 16:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة العراقية يوم السبت ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا وإدخالها في مدينة الطب في العاصمة بغداد.

و قالت الوزارة في بيانها اليوم ان "هذه الأخبار عارية عن الصحة ولم تسجل اي حالة إصابة في العراق لهذا النوع من الإصابة , وكما أصدرت وزارة الصحة وخلية الأزمة التي يترأسها السيد وزير الصحة والبيئة بيانا بهذا الخصوص".

ومن جانبها دعت دائرة مدينة الطب "المواطنين بعدم الانسياق خلف هذه المواقع المزيفة والحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة بوزارة الصحة ".

وقالت الدائرة في بيان انها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المواقع المزيفة ومن يقف خلفها".

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