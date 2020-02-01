وزارة الصحة تنفي ما تداولته مواقع التواصل بوجود فيروس “كورونا” في مدينة الطب

2020/02/01 | 16:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدرت وزارة الصحة، اليوم السبت، بيانا حول تناول بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول تضليل الرأي العام عن وجود حالات إصابة بفايروس كورونا وإدخالها في مدينة الطب ببغداد.وأكدت وزارة الصحة في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”، أن “هذه الأخبار عارية عن الصحة ولم تسجل اي حالة إصابة في العراق لهذا النوع […]

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