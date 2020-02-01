شاهد: محافظة ذي قار ترفض تكليف محمد علاوي بالاهازيج والدبكات الجنوبية

2020/02/01 | 16:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عبر المتظاهرون في محافظة ذي قار، عن رفضهم لتكليف المرشح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة، فيما نظموا سلسلة بشرية بالدبكات والاهازيج الجنوبية تؤكد على عدم تمرير علاوي.واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق”، تنظيم متظاهري ذي قار مايمسى بـ”الهوسات والدبكات” مرددين شعار “مايعبر توفيق اسمع ذي قار شكالت”، وذلك ردا على […]

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