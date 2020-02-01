انخفاض في الايرادات المالية لبيع النفط في العراق

2020/02/01 | 16:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت الاحصائيات الرسمية لوزارة النفط العراقية يوم السبت انخفاضا في معدل الايرادات المالية المتحققة من بيع الخام لشهر كانون الثاني الماضي.

واعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام اكثر من (102) مليون و(485) الفا و(497 ) برميلا ، بايرادات بلغت اكثر من (6) مليارات و(195) مليونا و (446) الف دولار .

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي (106) مليوناً و(265) الفا و(346) برميلا ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(697 ) مليونا و (622) الف دولار، بحسب بيان للوزارة صدر في حينها.

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