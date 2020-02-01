قوة أمنية عراقية تقتل إرهابيين في ديالى

2020/02/01 | 16:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن قوة أمنية قتلت إرهابيين اثنين في بحيرة حمرين بمحافظة ديالى....

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