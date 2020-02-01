ياسين الحاج صالح - اعتقال مجدي نعمة وسؤال العدالة

2020/02/01 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح يحتمل لاعتقال مجدي نعمة، إسلام علوش سابقاً، ولتجريمه المحتمل، أن يكون مفيدأ كرسالة إلى الجناة في مافيا جيش الإسلام بأنهم لن يكونوا في أمان؛ ويمكن له كذلك أن يكون حلقة في سلسلة تفضي إلى الحقيقة في شأن جرائم هذا التشكيل، وبخاصة ما يتصل به بقضية مخطوفي دوما الأربعة، سميرة الخليل ورزان زيتونة ووائل حمادة وناظم حمادي.ولعله بعد ذلك يشجع شهوداً آخرين على التقدم بما يعرفون.لكن اعتقال نعمة/ علوش ليس حدثا......

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