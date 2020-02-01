عديد نصار - صفقة القرن: الطرف الثالث

2020/02/01 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عديد_نصار هبط إعلان ما سمي بصفقة القرن، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي ترامب قبل أيام، على "محور المقاومة" كهدية من السماء.تلقفها جزارو الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان وسوريا بحرارة تفوق حرارة انتصاراتهم الإلهية في مدن وشعاب سوريا وفي زواريب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من تل الزعتر الى اليرموك.الكوفية الفلسطينية زينة المناسبة يتلفعها أشد العنصريين اللبنانيين وقاحة وأوضعهم خطابا عدائيا ضد اللاجئين، فلسطينيي......

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