رياض عبد - ثورة تشرين الشبابية العراقية: جذورها والى أين؟

2020/02/01 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_عبد عراق ما قبل تشرين والأسباب التي أدت الى الثورة:أن فهم الوضع العراقي يحتاج منا أن نأخذ بنظر الإعتبار ثلاثة عقود من نظام بعثي شمولي أدخل البلاد في حروب وصراعات مدمرة وثم إسقاط هذا النظام بأيدي أجنبية.وفي رأيي أن عدم إسقاط نظام البعث من قبل العراقيين أنفسهم له أهمية محورية في فهم ما حصل لاحقاً.فإسقاط الأنظمة الشمولية ليس كإسقاط أنظمة إستبدادية عادية وخصوصاً ان الأنظمة الشمولية العربية كان ل......

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