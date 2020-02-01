الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على منطقة أبو راسين بريف الحسكة

2020/02/01 | 17:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية والهاون على منطقة أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.وأفاد مراسل سانا في الحسكة بأن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين اعتدوا بعدد من القذائف الصاروخية والهاون على الأحياء السكنية في قرى تل الورد وربيعات وعرب خان جنوب بلدة أبو راسين […]

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