مجلس شيوخ عشائر الأنبار يحذر من إنشاء إقليم في المحافظات الغربية

2020/02/01 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مجلس شيوخ عشائر الأنبار، من النداءات التي تم اطلاقها من بعض الجهات لإنشاء إقليم في المحافظات الغربية، دون احترام دماء الشهداء والجرحى.

واكد المجلس في بيان، انه يقف على مشارف إغلاق ذلك الملف المقيت الذي تستفاد منه قوى الظلام والتخلف، وان المجلس يتطلع الى عراق يكون فيه جميع أبناء الشعب متساوون في الحقوق والواجبات، والعمل على بناء وطن حديث يحقق آمال العراقيين وتطلعاتهم في عراق اكثر استقرارا وامنا وتنمية اقتصادية تحقق للعراقيين حياة حرة كريمة.

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