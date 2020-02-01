الأمن والدفاع النيابية تتهم جهات ترتبط بواشنطن بقصف القواعد الأميركية في العراق

2020/02/01 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت لجنة الامن والدفاع النيابية جهات على ارتباط بواشنطن بالوقوف وراء قصف القواعد الأميركية في العراق.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح، إن أميركا تحاول افتعال الازمات لتحقيق اهداف معروفة لدى الجميع، وان من يقوم بالقصف هي جهات على علاقة مباشرة معها من أجل خلط الأوراق، واعطاء ذريعة لاتهام القوات الامنية ومنها الحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات القصف.

وأضاف عليوي، أن عمليات القصف لم تقم بها أية قوة عراقية سواء الحشد او غيرها، وان ما يحدث هو سيناريو اميركي جديد لخلق المزيد من الازمات، مشيرا الى أن قرار البرلمان الخاص بإخراج القوات الأميركية دفعها الى فبركة هذه الأفعال بهدف إطالة بقاءها في العراق.

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