النفط تعلن الإحصائية الأولية للصادرات والإيرادات المتحققة خلال الشهر الماضي

2020/02/01 | 17:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت اكثر من (102) مليونا و(485) الفا و(497 ) برميلا ( مائة واثنان […]

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