الاعرجي: نتائج التجاوز على الدستور بترشيح عبدالمهدي لرئاسة الوزراء تظهر اليوم

2020/02/01 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم السبت، عن سبب التأخير والعرقلة بتكليف رئيس وزراءٍ جديد، لغاية اللحظة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال الأعرجي في بيان مقتضب ان "النتائج والتبعات السلبية للتجاوز على المبدأ الدستوري للكتلة الأكثر عدداً عند ترشيح عادل عبد المهدي، تظهر اليوم".

وبين نائب رئيس الوزراء السابق ان "هذه النتائج والتبعات السلبية، هي أحد الأسباب المهمة في تأخير وعرقلة تكليف رئيس وزراءٍ جديد".

بغداد اليوم- بغداد

أكدت النائبة عن ائتلاف النصر، ندى شاكر، السبت، ان البيان الاخير الذي نسب الى مرشح رئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي، بشان تكليفه بمنصب رئاسة الوزراء مزور، مؤكدة ان الامور لم تحسم حتى الان.

وقالت شاكر في حديث خصت به (بغداد اليوم)

بغداد اليوم _ بغداد

دعا المرجع الديني، محمد اليعقوبي، اليوم السبت، إلى الحفاظ على المسار الصحيح للتظاهرات السلمية، فيما طالب النخب والكفاءات بتحمل مسؤوليتهم في ترشيد الحراك الجماهيري.

وذكر مكتب اليعقوبي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة من

بغداد اليوم- خاص

حذر رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد عثمان الخالدي، السبت (01 شباط 2020)، من خطر محتمل قد يهدد العراق، مبيناً أن حادثة خطف المدنيين في قرة تبة تهديد مباشر على أمن البلاد.

وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

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