في البصرة.. اعتقال امرأة وثلاثة من اولادها بعد مقتل احد افراد حماية مسؤول محلي داخل ’’كرفان’’

2020/02/01 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر امني من داخل محافظة البصرة، اليوم السبت، بمقتل احد افراد حماية معاون محافظ البصرة عرب ا...





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