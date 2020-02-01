بالفيديو... جماعة من التيار الصدري تستولي على منصة المطعم التركي في ساحة التحرير

2020/02/01 | 17:18 - المصدر: الغد برس

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جماعة من التيار الصدري تستولي على منصة المطعم التركي

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جماعة من التيار الصدري تستولي على منصة المطعم التركي في ساحة التحرير

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