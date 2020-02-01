مصدر: مجاميع من التيار الصدري تسيطر على منصة المطعم التركي بالقوة

2020/02/01 | 17:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بسيطرة جماعات من التيار الصدري على المطعم التركي في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "انصار التيار الصدري والقبعات الزرقاء، اقتحموا المطعم التركي بالقوة وسيطرت على منصة جبل أحد بالهراوات والعصي الكهربائية".

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