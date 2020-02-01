ياسين يرفض عرض

2020/02/01 | 17:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادرفض لاعب منتخبنا الوطني والمحترف بصفوف هاكن السويدي احمد ياسين،عرضا للانتقال الى نادي اربيل من اجل اللعب معه في الموسم الحالي بعد ان ابدت ادارة اربيل رغبتها في التعاقد معه .وقدمت ادارة اربيل لـ"ياسين"،عرضا مغريا من اجل اللعب بصفوف الفريق لمدة نصف موسم ليمثله في الدوري الممتاز الذي سينطلق منتصف شباط المقبل .ويأتي سبب رفض اللاعب الموافقة على عرض نادي اربيل لارتباطه مع فريقه هاكن الذي يعسكر حاليا في البرتغال ، اضافة الى استقراره بالسويد مع عائلته .وحاولت ادارة نادي اربيل حاولت اقناع احمد ياسين باللعب ضمن صفوفها في الكثير من المرات الا ان اللاعب كان مصرا على عدم اللعب بالدوري العراقي مهما كانت قيمة العرض المقدم اليه.

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