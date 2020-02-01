الدفاع تتخذ إجراءات جديدة بشأن

2020/02/01 | 17:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدرت وزارة الدفاع، اليوم السبت، توجيهات جديدة بشأن المعينين حديثاً على ملاكها من حملة الشهادات الهندسية من العنصر النسوي.وذكر إعلام الوزارة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، فإن "القائد العام للقوات المسلحة وافق على مقترح رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي، المتعلق بتوزيع المعينات حديثاً من العنصر النسوي حسب مناطق سكناهن، من حملة الشهادات الهندسية والاختصاصات الاخرى المعينين في مدارس الصنوف والخدمات في محافظاتهم".وأضاف أنه "تم الإيعاز الى مكاتب شؤون المحاربين في المحافظات لاستقبالهم وتوطين رواتبهم وللأعداد الكبيرة من سكنة محافظة بغداد سيكون التحاق الذكور الى موقع الرسمية قرب الكلية العسكرية الأولى والإناث الى مركز تطوع بغداد مطار المثنى".

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