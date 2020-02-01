“فورين بوليسي”: مخاوف من إستيلاء ميليشيات عراقية على تقنية أميركية في طائرات “أف-16” الموجودة بقاعدة بلد

2020/02/01 | 17:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- متابعة “ساحات التحرير” نقلت مجلة “فورن بوليسي” الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم Yk هناك مخاوف من استيلاء ميليشيات عراقية موالية لإيران على تقنية أميركية حساسة تتعلق بطائرات “أف-16” الموجودة في قاعدة بلد الجوية شمال بغداد.وأضاف تقرير للمجلة نشر … Readmore

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