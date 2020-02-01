رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الامريكي.. و 3 ملفات على طاولة البحث

2020/02/01 | 17:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم العراق، وتعزيز التعاون في المجالين الأمني والاقتصادي”، كما بحث “ملف تشكيل حكومة جديدة قوية تضع رؤية […]

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