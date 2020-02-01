شاهد: القبعات الزرقاء التابعة للتيار الصدري تستولي على “المطعم التركي” بالقوة.. وتحتل المنصة

2020/02/01 | 17:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سيطرت مجاميع القبعات الزرقاء وانصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على المطعم التركي ومنصة قراءة البيانات بالكامل.واظهرت مقاطع فيديو اطلعت عليها “يس عراق” قيام اصحاب القبعات الزرقاء واتباع التيار الصدري بالسيطرة على المطعم التركي والمنصة الخاصة بقراءة البيانات الصادرة من ساحة التحرير، مع رفع شعارات صدرية على المنصة.ويتهم متظاهرون اتباع […]

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