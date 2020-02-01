التعليم تصدر بيانا بشأن وضع الطلبة العراقيين في الصين

2020/02/01 | 17:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، وجود تنسيق مع الجهات المسؤولة والمعنية بالاضافة للتنسيق مع الجانب الصيني لاجلاء الطلبة العراقيين من مدينة ووهان بعد انتشار مرض فيروس كورونا، فيما تؤكد عدم تسجيلها اي اصابة بصفوف الطلبة.وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”وزارة الخارجية ابلغتها بإن […]

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