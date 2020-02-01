مصدر: تكليف محمد علاوي برئاسة الحكومة سيتم مساءً

2020/02/01 | 17:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، السبت، بأن تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة العراقية سيتم اليوم بعد الثامنة مساءً....

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