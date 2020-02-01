الجامعة العربية ترفض بـ

2020/02/01 | 17:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-اين]أقر وزراء خارجية الدول العربية، السبت، قرارا يرفض بالإجماع خطة السلام الأميركية الجديدة، بحسب ما أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

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