فندق الرشيد يحتضن اجتماع مهم بين قادة الفتح ومحمد علاوي الآن

2020/02/01 | 17:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} اكد مصدر مقرب لوكالة أين الإخبارية إن اجتماعا بين قادة كتلة الفتح والمرشح لرئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي يحدث الآن في فندق الرشيد ببغداد وأشار المصدر إلى توافق معظم الكتل على ترشيح محمد علاوي لتولي المنصب،

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