2020/02/01 | 17:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية يعلن رفضه / صفقة القرن / ويصفها بانها لاتلبي الحد الأدنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 17:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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