2020/02/01 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عبود العيساوي، اليوم السبت، بأن رئيس الجمهورية طلب لقاء عدد من النواب المستقلين في اجتماع بالقصر الرئاسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيساوي: الرئيس صالح طلب لقاء النواب المستقلين في اجتماع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيساوي: الرئيس صالح طلب لقاء النواب المستقلين في اجتماع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).