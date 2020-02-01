سائرون: لا توافق حتى الآن بشأن شخصية محددة لتشكيل الحكومة

2020/02/01 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف سائرون، اليوم السبت، عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن حسم منصب رئيس الوزراء .

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