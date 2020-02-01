عامر الفائز لـ”العهد”: محمد توفيق علاوي الأوفر حظاً لشغل رئاسة الوزراء

2020/02/01 | 17:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رأى النائب المستقل في مجلس النواب عامر الفائز، اليوم السبت، أن محمد توفيق علاوي، هو الأوفر حظاً لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، خلفا لعادل عبد المهدي، بسبب توافق معظم الكتل على اختياره.وقال الفائز في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية “، إن “محمد توفيق علاوي هو الاوفر حظاً من غيره لتولي رئاسة […]

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