حزب الدعوة: لسنا جزءاً من تكليف مرشح لا ينسجم مع توافق العراقيين

2020/02/01 | 18:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حزب الدعوة الاسلامية، اليوم السبت، بأنه ليس جزءاً من سيناريو تكليف أي مرشح لرئاسة الوزراء.

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