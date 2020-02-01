اجتماع في فندق الرشيد لبعض قيادات الفتح مع محمد توفيق علاوي ومصدر: تكليفه برئاسة الحكومة سيتم اليوم

2020/02/01 | 18:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، السبت، بأن تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة سيتم اليوم بعد الثامنة مساءً.وقال المصدر ، إن “موعد تكليف محمد توفيق علاوي سيتم اليوم الثامنة مساءً”، من […]

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