نائب في سائرون يكشف عن موقف تحالفه بشأن تكليف علاوي رئيسا للحكومة الجديدة

2020/02/01 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون،، سلام هادي، السبت (01 شباط 2020)، عن موقف تحالف بشأن تكليف محمد توفيق ...





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