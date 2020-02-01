2020/02/01 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بالوثيقة..



الكتل الموقعة على ترشيح توفيق علاوي لرئاسة الوزراء وتعهدات حكومته

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون،، سلام هادي، السبت (01 شباط 2020)، عن موقف تحالف بشأن تكليف محمد توفيق علاوي، لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، مبينا أنه سيقف مع علاوي، في حال حصل على تأييد المرجعية وساحات التظاهر.





يتبع.....

بغداد اليوم-بغداد

أعلن محمد توفيق علاوي، السبت (1 شباط 2020) تكليفه رسمياً برئاسة الحكومة الجديدة.

وقال علاوي، عبر شريط مصور، نشره على جداريته بموقع فيسبوك، إن رئيس الجمهورية برهم صالح كلفه قبل قليل بتشكيل الحكومة الجديد.

ودعا الى "الاس

بغداد اليوم- بغداد

قال ابو دعاء العيساوي، المستشار العسكري لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (01 شباط 2020)، إن صرخات اذناب "العم سام" في داخل العراق تعالت بعد ‏خروجنا بالتظاهرة المليونية المنددة بالتدخلات الخارجية.

وذكر الع

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