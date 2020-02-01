بالفيديو.. محمد توفيق علاوي يعلن تكليفه رسمياً برئاسة الحكومة الجديدة ويوجه رسالة للمتظاهرين

2020/02/01 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن محمد توفيق علاوي، السبت (1 شباط 2020) تكليفه رسمياً برئاسة الحكومة الجديدة.

وقال علاوي، عبر...





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