2020/02/01 | 18:20 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محمد علاوي يعلن تكليفه بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أعلن محمد توفيق علاوي، السبت (1 شباط 2020) تكليفه رسمياً برئاسة الحكومة الجديدة.
وقال علاوي، عبر ش...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محمد علاوي يعلن تكليفه بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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