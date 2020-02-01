محمد علاوي يعلن تكليفه بتشكيل الحكومة

2020/02/01 | 18:20 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن محمد توفيق علاوي، السبت (1 شباط 2020) تكليفه رسمياً برئاسة الحكومة الجديدة.

وقال علاوي، عبر ش...

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