2020/02/01 | 18:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، عن تكليفه بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، برئاسة الحكومة الانتقالية، متعهدا بتنفيذ جميع مطالب المتظاهرين، أو الاستقالة في حال عدم الوفاء بوعده.ونشر علاوي مقطع فيديو على صفحته في موقع "فيسبوك"، وتابعته "كلكامش برس"، قال فيه "تم تكليفي بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، بتشكيل الحكومة الانتقالية".وتعهد بتنفيذ "جميع مطالب المتظاهرين من من خلال اختيار وزراء كفوءين واقرار قانون الانتخابات وقانون من اين لك هذا".وطالب علاوي المتظاهرين بـ"البقاء في ساحات الاعتصام لمراقبة عمل الحكومة ودعمها"، مؤكدا انه "من حق الشباب التظاهر والهتاف للوطن لانه وطنهم".جدير بالذكر أن محمد توفيق علاوي تم طرحه الشهر الماضي كمرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية إلا أن المتظاهرين أعلنوا رفضهم له، كما جدد المتظاهرون في بغداد والمحافظات رفضهم لتسنم علاوي لرئاسة الحكومة لكونه "مجرب وزارياً ونيابياً"، في إشارة إلى المقولة الشهيرة للمرجع الديني علي السيستاني عقب انتخابات عام 2014 والخلاف على تولي المالكي لولاية ثالثة أو اختيار آخر، وفي حينها قال السيستاني "المجرب لا يُجرب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. علاوي يعلن تكليفه "رسمياً" برئاسة الحكومة وهذا ما تعهد به) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. علاوي يعلن تكليفه "رسمياً" برئاسة الحكومة وهذا ما تعهد به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).