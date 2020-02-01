توزيع منتسبي وزارة الدفاع من العنصر النسوي حسب مناطق سكنهم

2020/02/01 | 18:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد اعلام وزارة الدفاع في بيان صدر قبل قليل : لصعوبة التحاق العنصر النسوي وسكنة المحافظات من المعينين حديثاً على ملاك وزارة الدفاع من حملة الشهادات الهندسية والاختصاصات الاخرى الى […]

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