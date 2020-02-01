نص رسالة توفيق علاوي واعلان تكليفه برئاسة الحكومة

2020/02/01 | 18:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رسالة منسوبة الى السياسي محمد توفيق علاوي يوم السبت تكليفه من قبل رئيس الجمهورية برهم احمد صالح لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.وجاء في نص […]

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