2020/02/01 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطرف الثالث بسلوك السيكاري والزيلوت – قاسم محمد الياسري لقد سمعنا عن المندسين أو كما تسميهم الحكومه الطرف الثالث نعم صحيح الحكومه تعرفهم جيدا واطلقت عليهم الطرف الثالث إنهم ميليشيات احزابها تنتهج نفس سلوك جماعة السيكاري اليهوديه وعصابات طائفة الزيلوت اليهوديه فتستخدم إسلوب الطعن بالسكاكين والغدروالاغتيالات والخطف الذي تستخدمه وسط التجمعات والاحتفالات..فميليشيات الطرف الثالث اليوم […]

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