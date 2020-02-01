2020/02/01 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار بوصلة إنتفاضة تشرين – إبراهيم بحر العلوم لم يشهد العراق في تأريخه المعاصر حراكاً احتجاجياً مضمخاً بدماء مئات الشهداء والاف الجرحى وملاحقاً بعشرات الاغتيالات وعمليات الاختطاف والملاحقة مثلما نراه اليوم في اغلب محافظات الوسط والجنوب في انتفاضة تشرين.وتصدرت محافظة ذي قار زخم هذه الاحتجاجات طوال الأشهر الماضية بإصرار شبابها وشيوخها، حتى أصبح […]

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