2020/02/01 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيارات التحرر الكامل رفض الوصاية وإنتزاع السيادة – طالب قاسم الشمري يتمسك العراقيون، وبأيمان، بحرية وطنهم وحق سيادته، ولا توجد منطقة رمادية في معتقدهم وأمانهم وأرادتهم..اما تحرر وسيادة او (خضوع و انبطاح) امام السيناريوهات والبرامج الامريكية الصهيونية وعملائهم في الداخل والخارج، خاصة بعد القرار الوطني الذي اتخذه البرلمان العراقي باجلاء جميع القوات الاجنبية عن […]

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