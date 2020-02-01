رفض الوصاية وإنتزاع السيادة – طالب قاسم الشمري


رفض الوصاية وإنتزاع السيادة – طالب قاسم الشمري
2020/02/01 | 18:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خيارات التحرر الكامل رفض الوصاية وإنتزاع السيادة – طالب قاسم الشمري يتمسك العراقيون، وبأيمان، بحرية وطنهم  وحق سيادته،  ولا توجد منطقة رمادية في معتقدهم  وأمانهم وأرادتهم..

اما تحرر وسيادة او (خضوع و انبطاح) امام  السيناريوهات والبرامج الامريكية الصهيونية  وعملائهم في الداخل والخارج، خاصة بعد القرار الوطني الذي اتخذه البرلمان  العراقي باجلاء جميع القوات الاجنبية عن […]

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