2020/02/01 | 18:25 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء رسميا. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/01 | 18:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.

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