من هو محمد توفیق علاوي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية؟

2020/02/01 | 18:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد توفيق حسين علاوي أمين الربيعي، الذي رشحته الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي وكلفه الرئيس برهم صالح بتشكيل الحكومة مساء اليوم السبت هو سياسي ع...

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