محمد توفيق علاوي يعلن تكليفه بتشكيل الحكومة

2020/02/01 | 18:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف الرئيس العراقي برهم صالح محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.

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