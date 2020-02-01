هيئة الحشد الشعبي تنظم الملتقى السنوي بعنوان ” ثابتة” لتعزيز مكانة المرأة

2020/02/01 | 18:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت هيئة الحشد الشعبي في مديرية الاعلام التابعة لها، السبت، الملتقى السنوي بعنوان ” ثابتة” لتعزيز مكانة المرأة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى انه، تحت شعار” ثابتة” وتأبين للشهداء الخالدين نظمت هيئة الحشد الشعبي الملتقى النسوي الأول الساعي إلى تعزيز مكانة المرأة وحضورها الفاعل ومشاركتها في الأحداث والوقائع الراهنة.وأوضح ان، الملتقى نظم

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