2020/02/01 | 18:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي، طوقا أمنيا بعمق 60 كم في الصحراء الغربية بمحافظة الانبار قرب الحدود العراقية السورية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي شكلت طوقا أمنيا عمق 60 كم في الصحراء الغربية بمحافظة الانبار قرب الحدود العراقية السورية لمنع اية محاولات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يشكل طوقا أمنيا بعمق 60 كم قرب الحدود العراقية السورية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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