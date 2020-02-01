شاهد: وثيقة اتفاق تحالف الفتح ومحمد علاوي بتشكيل الحكومة مقابل التزامه بـ7 نقاط

2020/02/01 | 18:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حددت القوى المنضوية في تحالف الفتح، 7 نقاط في ورقة اتفاق بتكليف محمد توفيق علاوي، فيما الزمته بتطبيق 7 شروط.واظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها “يس عراق”، توقيع كل من هادي العامري واحمد الاسدي وعدنان فيحان ومحمد علاوي، على ورقة اتفاق تقضي بالتزام علاوي بـ7 شروط، بينها تمرير الاتفاقية الصينية، ومنع الانفلات […]

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