2020/02/01 | 18:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو...



علاوي يوجه رسالة الى الشعب بعد تكليفه بتشكيل الحكومة

اخبار مباشرة

بالفيديو...



علاوي يوجه رسالة الى الشعب بعد تكليفه بتشكيل الحكومة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... علاوي يوجه رسالة الى الشعب بعد تكليفه بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... علاوي يوجه رسالة الى الشعب بعد تكليفه بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).