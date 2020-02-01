مبعوث التحالف الدولي السابق: محمد علاوي ’’خيار قوي’’ لرئاسة الوزراء ويستحق الدعم الأمريكي الكامل

2020/02/01 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى المبعوث السابق للتحالف الدولي في العراق، بريت ماكغورك، اليوم السبت، ان محمد توفيق علاوي &rsquo...





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